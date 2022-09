“MasterChef Italia”, anticipazioni prima puntata: tutte le curiosità (Di venerdì 30 settembre 2022) Programmi Tv. “MasterChef Italia”, anticipazioni prima puntata 30 Settembre 2022: tutte le curiosità. Per la prima volta in chiaro su TV8 arriva l’ultima edizione di MasterChef Italia ogni venerdì alle ore 21.15. Il cooking show con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, prodotto da Endemol Shine Italy, riaccende i propri fornelli per eleggere il miglior chef amatoriale d’Italia. La precedente edizione è stata vinta da Francesco Aquila. Chi sarà ora il nuovo MasterChef? Ecco tutte le curiosità sulla nuova stagione del famoso programma di cucina.



