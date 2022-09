Mascherine | ecco cosa succede da sabato 1 ottobre

(Di venerdì 30 settembre 2022) Non serviranno più su bus, metro e treni, ma restano almeno per un mese negli ospedali, nelle altre strutture sanitarie e nelle Rsa. Il 31cesseranno i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro

leggi anche, torna l'obbligo in Italia:quando e dove saranno ancora necessarie Aumentano i contagi in alcune grandi Regioni: dove La risalita dei contagi si presenta in maniera ...E' la linea decisa dell'esecutivo, che ha prorogato di 30 giorni l'utilizzo del dispositivo di protezione nelle strutture sanitarie La proroga di un mese approfondimentodove rimane ...Da sabato 1 ottobre decade l'obbligo di indossare le mascherine, Ffp2, sui mezzi di trasporto: bus, metro, tram, treni e traghetti (non gli aerei). È venerdì 30 settembre l'ultimo giorno di una ...A trainare verso l'alto la curva dei contagi le fasce più giovani con il ritorno a scuola e le Regioni del centronord. In aumento anche i ricoveri ...