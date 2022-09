Mario De Marchi morto, l'ex campione di atletica leggera vittima di un incidente stradale: aveva 73 anni (Di venerdì 30 settembre 2022) Mario De March i è morto , dopo il grave incidente che giovedì ha coinvolto tre veicoli a Pordenone , con altrettanti feriti gravi. L'ex velocista della nazionale belga di atletica leggera aveva 73 ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 settembre 2022)De March i è, dopo il graveche giovedì ha coinvolto tre veicoli a Pordenone , con altrettanti feriti gravi. L'ex velocista della nazionale belga di73 ...

SoniaSamoggia : RT @fanpage: Ennesima tragedia sulle strade italiana è costa la vita a un ex campione di atletica leggera. Mario De Marchi è morto https://… - fanpage : Ennesima tragedia sulle strade italiana è costa la vita a un ex campione di atletica leggera. Mario De Marchi è mor… - francioniflli : Morto Mario De Marchi, ex campione di atletica leggera, in un incidente stradale – A24 SPORT: - friulioggi : CAMPIONE DI ATLETICA, AVEVA SFIORATO LE OLIMPIADI: CHI È LA VITTIMA DEL TRAGICO INCIDENTE A PORDENONE - Gazzettino : Incidente Pordenone. Morto il campione Mario De Marchi, aveva gareggiato con Mennea e Borzov -