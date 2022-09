Marco Bellavia preoccupa al GF Vip 7: “Se necessario lo facciamo uscire” (Di venerdì 30 settembre 2022) Marco Bellavia ha avuto più di una crisi in questi primi giorni di GF Vip 7. Entrato a mille e subito pronto a corteggiare Pamela Prati, ha poi dovuto fare i conti con un crollo emotivo. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha pianto, chiesto aiuto ai coinquilini e confessato di non sentirsi bene a livello psicologico. Ha parlato di “squilibrio” anche nella nuova diretta, durante le nomination palesi (per la cronaca c’è poi finito in nomination): “Se mi fanno un dispetto nominandomi? Io sarei rimasto volentieri ancora un po’ con loro. Qua dentro mi sento chiuso, mi sento mancare il tempo. Mi manca il tempo dell’orologio da scandire nella mia agenda, dei punti di riferimento”. Leggi anche: “Ha pianto tutta la notte”. GF Vip 7, Marco Bellavia l’hanno visto tutti: concorrenti ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 30 settembre 2022)ha avuto più di una crisi in questi primi giorni di GF Vip 7. Entrato a mille e subito pronto a corteggiare Pamela Prati, ha poi dovuto fare i conti con un crollo emotivo. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha pianto, chiesto aiuto ai coinquilini e confessato di non sentirsi bene a livello psicologico. Ha parlato di “squilibrio” anche nella nuova diretta, durante le nomination palesi (per la cronaca c’è poi finito in nomination): “Se mi fanno un dispetto nominandomi? Io sarei rimasto volentieri ancora un po’ con loro. Qua dentro mi sento chiuso, mi sento mancare il tempo. Mi manca il tempo dell’orologio da scandire nella mia agenda, dei punti di riferimento”. Leggi anche: “Ha pianto tutta la notte”. GF Vip 7,l’hanno visto tutti: concorrenti ...

GrandeFratello : Alfonso ha qualcosa di importante da dire a nome di tutto lo staff di #GFVIP in merito alle dichiarazioni di Marco… - Pluviophile_G : RT @ViperXuXa: @Iperborea_ Mai avrei pensato di aprire una raccolta dopo il gf5 e invece eccoci qui - AngoloDV : Gf Vip 7, Giovanni Ciacci contro Marco Bellavia: 'Fossi in te mi vergognerei per la schifezza che hai detto' #gfvip… - jessy_s_warrior : RT @caltagirone96: IN UN MONDO DI PERSONE DI MERDA COME CHARLIE GNOCCHI , VOI SIATE SEMPRE MARCO BELLAVIA ! #Gfvip - xannymgk : RT @caltagirone96: IN UN MONDO DI PERSONE DI MERDA COME CHARLIE GNOCCHI , VOI SIATE SEMPRE MARCO BELLAVIA ! #Gfvip -