Marco Bellavia possibile squalifica? Alfonso Signorini spiega la situazione al Grande Fratello VIP 2022 (Di venerdì 30 settembre 2022) Per stare bene con se stessi, oltre alla salute fisica, non bisogna dimenticare anche la salute mentale. E questo sembra esser diventato un problema per Marco Bellavia: l'ex conduttore di Bim Bum Bam ora "recluso" nella casa del Grande Fratello VIP 2022. L'uomo ha dato atto in più occasioni nel corso dell'ultima settimana di essere piuttosto sofferente da un profilo psicologico, lamentando a chiare lettere di sentirsi "poco equilibrato". Oltre ad attacchi di pianto notturni (cosa che avrebbe turbato il sonno di Giovanni Ciacci) e ad alcuni movimenti nervosi nel sonno (che Gegia ha colto l'occasione di rimarcare più volte per attaccarlo), Marco Bellavia ha per sua stessa ammissione chiesto un aiuto a risolvere questo suo momento di difficoltà legato potenzialmente alla ...

