Marcello Pera | “Sì alla Bicamerale con Calenda vicepresidente”

Blackskorpion4 : RT @ultimora_pol: Marcello #Pera: 'Sono contrario ad assegnare una camera all'opposizione.' @ultimora_pol - ElettoreC : RT @ultimora_pol: Marcello #Pera: 'I presidenti di Camera e Senato hanno poteri molto rilevanti in fatto di gestione dell’attività legislat… - ElettoreC : RT @ultimora_pol: Marcello #Pera: 'Sono contrario ad assegnare una camera all'opposizione.' @ultimora_pol - alex_antony17 : RT @ultimora_pol: Marcello #Pera: 'Sono contrario ad assegnare una camera all'opposizione.' @ultimora_pol - ibis787 : RT @ultimora_pol: Marcello #Pera: 'Sono contrario ad assegnare una camera all'opposizione.' @ultimora_pol -

Conferme sul centrista Maurizio Lupi per i Rapporti con il Parlamento, mentre per il ministero delle Riforme si fa il nome dell'ex presidente del Senato. Morgan/ "Ho scritto alla Meloni ...In ultimo viene dato per quasi certo l'incarico al ministero delle Riforme costituzionali per l'ex presidente del Senato,Parla l'ex presidente del Senato, eletto con Fratelli d'Italia. "Servono riforme condivise, le opposizione facciano la loro parte. Meloni Sarà una leader moderata. Dai nostri alleati internazionali n ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...