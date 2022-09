Marcello Gemmato, responsabile sanità FdI: "Mai più Green Pass, vaccini solo agli anziani. E l’obbligo per i medici non sarà prorogato” (Di venerdì 30 settembre 2022) Seguiremo gli scienziati veri, non le virostar. L’Italia è sempre stata l’ultima a riaprire perché ostaggio di posizioni ideologiche Leggi su repubblica (Di venerdì 30 settembre 2022) Seguiremo gli scienziati veri, non le virostar. L’Italia è sempre stata l’ultima a riaprire perché ostaggio di posizioni ideologiche

repubblica : Marcello Gemmato, responsabile sanità FdI: 'Mai più Green Pass, vaccini solo agli anziani. E l’obbligo per i medici… - DeSetter : RT @Miti_Vigliero: ?? Le peggiori teorie complottiste/novax verranno dunque messe in pratica da questo Governo? E l'Iss e l'Ordine dei medic… - siceid : RT @Miti_Vigliero: ?? Le peggiori teorie complottiste/novax verranno dunque messe in pratica da questo Governo? E l'Iss e l'Ordine dei medic… - borrillo62 : RT @Miti_Vigliero: ?? Le peggiori teorie complottiste/novax verranno dunque messe in pratica da questo Governo? E l'Iss e l'Ordine dei medic… - annalisapanello : RT @Miti_Vigliero: ?? Le peggiori teorie complottiste/novax verranno dunque messe in pratica da questo Governo? E l'Iss e l'Ordine dei medic… -