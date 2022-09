(Di venerdì 30 settembre 2022) "Un provvedimento che attendevamo da molto tempo, al quale abbiamo lavorato già nel 2018 in prima linea, in rappresentanza del settore del gioco a distanza, all'interno di un progetto condiviso con l'...

telodogratis : Marasco (Logico): ‘Con decreto scommesse Italia si adegua a Europa’ - News24_it : Marasco (Logico): 'Con decreto scommesse Italia si adegua a Europa' - fisco24_info : Marasco (Logico): 'Con decreto scommesse Italia si adegua a Europa': (Adnkronos) - 'Un provvedimento che attendevam… - italiaserait : Marasco (Logico): ‘Con decreto scommesse Italia si adegua a Europa’ -

Tiscali Notizie

Questo il commento di Morenopresidente di(Lega Operatori Gioco Canale Online) in seguito alla pubblicazione del Decreto scommesse. "Questa riforma che ha richiesto tempo anche tra l'...' Il risultato di quattro anni di divieto di pubblicità è sotto gli occhi di tutti e certificato da questa relazione - commenta Morenopresidente- Ci hanno rimesso gli utenti lasciati ... Marasco (Logico): 'Con decreto scommesse Italia si adegua a Europa' (Adnkronos) – “Un provvedimento che attendevamo da molto tempo, al quale abbiamo lavorato già nel 2018 in prima linea, in rappresentanza del settore del gioco a distanza, all’interno di un progetto co ...L'associazione Logico - Lega operatori gioco canale online commenta la relazione finale della commissione d’inchiesta sul gioco, focus sul Dl Dignità.