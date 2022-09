Maltrattamenti in famiglia, 42enne di Sturno in manette (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSturno (AV) – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Mirabella Eclano, all’esito di una articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di un 42enne di Sturno, indiziato -allo stato delle indagini preliminari- di Maltrattamenti in famiglia. L’attività svolta dai militari dell’Arma ha permesso di ricostruire un quadro indiziario caratterizzato da comportamenti vessatori protrattisi per oltre venti anni, durante i quali l’arrestato si sarebbe reso responsabile di reiterate violenze fisiche e morali nei confronti della moglie e dei due figli, uno dei quali ancora minorenne. Dalle indagini è ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Mirabella Eclano, all’esito di una articolata attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino, hanno dato esecuzione alla misura cautelare della custodia in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di undi, indiziato -allo stato delle indagini preliminari- diin. L’attività svolta dai militari dell’Arma ha permesso di ricostruire un quadro indiziario caratterizzato da comportamenti vessatori protrattisi per oltre venti anni, durante i quali l’arrestato si sarebbe reso responsabile di reiterate violenze fisiche e morali nei confronti della moglie e dei due figli, uno dei quali ancora minorenne. Dalle indagini è ...

