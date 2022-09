SkyTG24 : Maltempo, violenta bufera tra Palermo e Agrigento. Autobus si ribalta: ci sono feriti - GIORGINODJ : RT @SkyTG24: Maltempo, violenta bufera tra Palermo e Agrigento. Autobus si ribalta: ci sono feriti - OlgaRedBlack : RT @SkyTG24: Maltempo, violenta bufera tra Palermo e Agrigento. Autobus si ribalta: ci sono feriti - MartaDj1 : RT @SkyTG24: Maltempo, violenta bufera tra Palermo e Agrigento. Autobus si ribalta: ci sono feriti - SkyTG24 : Maltempo, violenta bufera tra Palermo e Agrigento. Autobus si ribalta: ci sono feriti -

Nel primo pomeriggio il fronte temporalesco ha toccato in manieraTriscina, frazione balneare di Castelvetrano. Una tromba d'aria si è abbattuta sulla costa e ha causato diversi danni, ...Laondata diche si è abbattuta sull'Italia centrosettentrionale non ha risparmiato il Lazio . A Formia è stata segnalata e documentata con foto e video la presenza di un fiume di acqua ...Un autobus delle autolinee Gallo-Sais, che copre il tragitto Palermo-Sciacca, si è ribaltato questa sera lungo la statale 624, tra ...Maltempo in provincia di Palermo. Tra Marineo, Ciminna, Termini Imerese, Caccamo e zone limitrofe, si stanno verificando violente precipitazioni, seguite da forte raffiche di vento ed intense fulminaz ...