(Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Protezione Civile della Regioneha prorogato il vigente avviso di: piogge e temporali insisteranno sulla nostra regione almeno fino alle 18 di domani, sabato primo ottobre. Questo il dettaglio dei livelli di criticità: Fino alle 18 di oggi resta in vigore: – criticità di livello Arancione sulle zone 1,2,3,5 (Piana Campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Alto Volturno e Matese, Costiera Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele) – criticità di livello Giallo sul resto della regione. Previsti temporali anche di forte intensità e un conseguente rischio idrogeologico con possibili frane, instabilità di versante, colate rapide di fango, caduta massi, allagamenti, esondazioni, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua. Dalle 18 di oggi fino ...

NTR24 : Ancora maltempo sul Sannio: prorogata l’allerta meteo - anteprima24 : ** #Maltempo, prorogata allerta meteo in #Campania ** - dariocurcio5 : #BuongiornoATutti Nuova #AllertaMeteo sulla Regione #Campania. La Protezione civile regionale ha prorogata quella… - infoitinterno : Prorogata l’allerta della Protezione Civile per il maltempo - IlFriuli : Maltempo sul Fvg, prorogata l'allerta meteo gialla. Fino alla giornata di venerdì, possibili criticità sulla region… -

Ilnon molla la Sardegna anzi rincara la dose. L'allerta, gialla nella zona sud occidentale (Iglesiente, Campidano, Tirso e Logudoro) e arancione nell'Oristanese, è statafino alle 18 ...La depressione presente sull'Europa centrale continua a far affluire correnti umide e instabili da sud - ovest. Dal pomeriggio e durante la notte passerà un fronte atlantico, che porterà nuove ...La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo: piogge e temporali insisteranno sulla nostra regione almeno fino alle 18 di domani, sabato primo ottobre.Allerta meteo per maltempo e temporali domani giovedì 22 settembre: le regioni a rischio Nuova allerta meteo gialla in settori di due regioni domani, giovedì 22 settembre… Leggi ...