Maltempo: notte impegnativa per i volontari della Protezione Civile (Di venerdì 30 settembre 2022) Maltempo: 100 volontari della Protezione Civile in campo nella notte per strade allagate e frana notte impegnativa per i volontari di Protezione Civile di diverse squadre comunali del territorio della ex provincia di Udine a causa del Maltempo (forti piogge). Dalla tarda serata di ieri e fino alle 3 di oggi i volontari sono intervenuti a: Manzano, per l’allagamento del sottopasso di via della Stazione e per dare supporto a una famiglia la cui abitazione era stata interessata da un allagamento (l’acqua entrava dalla porta principale). Pavia di Udine per strade allagate, in particolare via Marconi e via Garibaldi, con 30 cm d’acqua che hanno bloccato la ... Leggi su udine20 (Di venerdì 30 settembre 2022): 100Civile in campo nellaper strade allagate e franaper idiCivile di diverse squadre comunali del territorioex provincia di Udine a causa del(forti piogge). Dalla tarda serata di ieri e fino alle 3 di oggi isono intervenuti a: Manzano, per l’allagamento del sottopasso di viaStazione e per dare supporto a una famiglia la cui abitazione era stata interessata da un allagamento (l’acqua entrava dalla porta principale). Pavia di Udine per strade allagate, in particolare via Marconi e via Garibaldi, con 30 cm d’acqua che hanno bloccato la ...

