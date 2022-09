Maltempo nel Lazio, danni per 20 milioni (Di venerdì 30 settembre 2022) – Coldiretti: scenario devastante – Durigon: Necessari interventi immediati – “danni stimati in 20 milioni di euro tra serre abbattute, capannoni scoperchiati e coltivazioni devastate dal Maltempo di ieri nel sud del Lazio, che ha colpito Latina, Sabaudia, Terracina, Formia. Uno scenario definito devastante da Coldiretti Lazio, che ha stimato in questa cifra i danni di poche ore di Maltempo. “Ora – dichiara il Leghista Durigon – servono interventi immediati, a livello regionale e nazionale, per dare ristoro a operatori di settore messi in ginocchio da questo ennesimo evento avverso”. Lo ha dichiarato il parlamentare della Lega e coordinatore del partito nel Lazio, Claudio Durigon. (Rai/ Dire) Leggi su romadailynews (Di venerdì 30 settembre 2022) – Coldiretti: scenario devastante – Durigon: Necessari interventi immediati – “stimati in 20di euro tra serre abbattute, capannoni scoperchiati e coltivazioni devastate daldi ieri nel sud del, che ha colpito Latina, Sabaudia, Terracina, Formia. Uno scenario definito devastante da Coldiretti, che ha stimato in questa cifra idi poche ore di. “Ora – dichiara il Leghista Durigon – servono interventi immediati, a livello regionale e nazionale, per dare ristoro a operatori di settore messi in ginocchio da questo ennesimo evento avverso”. Lo ha dichiarato il parlamentare della Lega e coordinatore del partito nel, Claudio Durigon. (Rai/ Dire)

