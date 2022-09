Maltempo, autobus si ribalta sulla Palermo-Sciacca: passeggeri feriti (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Sfiorata la tragedia questa sera sulla Fondovalle Palermo-Sciacca, dove un autobus si di linea è stato investito da un fiume di fango e si è ribaltato lungo la statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti ma non in modo grave. Alcuni di loro hanno riportato delle contusioni. Il mezzo è stato sollevato poco fa con una autogru dei vigili del fuoco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Sfiorata la tragedia questa seraFondovalle, dove unsi di linea è stato investito da un fiume di fango e si èto lungo la statale 624, tra Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia. Alcunisono rimastima non in modo grave. Alcuni di loro hanno riportato delle contusioni. Il mezzo è stato sollevato poco fa con una autogru dei vigili del fuoco. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

