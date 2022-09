Maltempo: allagamenti, frane e caduta alberi. Decine di volontari della Protezione civile al lavoro (Di venerdì 30 settembre 2022) Ancora Maltempo nel pomeriggio di oggi e ancora lavoro per i volontari di Protezione civile delle squadre comunali. L’ondata di Maltempo ha colpito questo primo pomeriggio il territorio del comune di Prepotto (Ud). Forti rovesci hanno causato allagamenti di diverse strade e di scantinati di abitazioni. Si sono verificati anche alcuni smottamenti. La Sor / Sala operativa regionale della Protezione civile di Palmanova ha allertato, a supporto della squadra comunale dei volontari di Protezione civile di Prepotto, anche i volontari del Distretto Val Torre, del distretto Val Natisone e del distretto del Manzanese. Fino al ... Leggi su udine20 (Di venerdì 30 settembre 2022) Ancoranel pomeriggio di oggi e ancoraper ididelle squadre comunali. L’ondata diha colpito questo primo pomeriggio il territorio del comune di Prepotto (Ud). Forti rovesci hanno causatodi diverse strade e di scantinati di abitazioni. Si sono verificati anche alcuni smottamenti. La Sor / Sala operativa regionaledi Palmanova ha allertato, a supportosquadra comunale deididi Prepotto, anche idel Distretto Val Torre, del distretto Val Natisone e del distretto del Manzanese. Fino al ...

