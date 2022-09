Maltempo | 15 o giorno di ricerche per Brunella

vigilidelfuoco : #Maltempo #Marche, ottavo giorno di lavoro per i #vigilidelfuoco impegnati con sommozzatori e squadre a terra per s… - infoitinterno : Maltempo, Formia flagellata dalle frane: un giorno da incubo - MY_1428_V2 : RT @localteamtv: Maltempo, si spala il fango dalla strada il giorno dopo l'alluvione lampo #alluvione #formia #maltempo #localteam https:/… - GIANELL13038595 : RT @localteamtv: Maltempo, si spala il fango dalla strada il giorno dopo l'alluvione lampo #alluvione #formia #maltempo #localteam https:/… - affeu2 : RT @localteamtv: Maltempo, si spala il fango dalla strada il giorno dopo l'alluvione lampo #alluvione #formia #maltempo #localteam https:/… -

... 56 anni, l'unica persona che risulta ancora dispersa dopo l'alluvione del 15 settembre nel Senigalliese, giunte ormai al 15/oe ancora senza esito. Lo assicura l'assessore alla Protezione ...Strade senza luce a Salerno. Non basta ila creare disagi, ora residenti e cittadini segnalano anche l'assenza della pubblica ... che in altre strade le luci restino accese anche di, con ..."Massima attenzione" da parte della protezione civile regionale delle Marche per le ricerche di Brunella Chiù, 56 anni, l'unica persona che risulta ancora dispersa dopo l'alluvione del 15 settembre ne ...Previsioni meteo Sondrio, venerdì, 30 settembre: Cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni, sono previsti 10mm di pioggia. Durante la ...