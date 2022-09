M5S, Napoli ha deciso: meglio l’uovo che la gallina (Di venerdì 30 settembre 2022) A Napoli, in Campania, nel Mezzogiorno l’antico dilemma è stato risolto: meglio molto meglio l’uovo oggi che la gallina domani laddove l’uovo oggi è il reddito di cittadinanza e la gallina domani un posto di lavoro. Questo assunto ha fortemente condizionato le elezioni politiche come si può evincere osservando il grafico lineare che mostra come il numero dei percettori sia perfettamente allineato a una certa scelta. Il fenomeno è così evidente che molti commentatori si sono spinti a denunciare il voto di scambio: qua il sussidio e qua la preferenza al Movimento 5 Stelle. In alcuni quartieri del capoluogo campano, dove il disagio è particolarmente evidente, le percentuali sono state addirittura imbarazzanti con punte che hanno superato quota 60. Qui rassegnazione e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 30 settembre 2022) A, in Campania, nel Mezzogiorno l’antico dilemma è stato risolto:moltooggi che ladomani laddoveoggi è il reddito di cittadinanza e ladomani un posto di lavoro. Questo assunto ha fortemente condizionato le elezioni politiche come si può evincere osservando il grafico lineare che mostra come il numero dei percettori sia perfettamente allineato a una certa scelta. Il fenomeno è così evidente che molti commentatori si sono spinti a denunciare il voto di scambio: qua il sussidio e qua la preferenza al Movimento 5 Stelle. In alcuni quartieri del capoluogo campano, dove il disagio è particolarmente evidente, le percentuali sono state addirittura imbarazzanti con punte che hanno superato quota 60. Qui rassegnazione e ...

fattoquotidiano : Luigi Di Maio sconfitto da Sergio Costa (M5s) nel collegio uninominale di Napoli Fuorigrotta - you_trend : ??Luigi Di Maio non sarà nel prossimo Parlamento, è stato sconfitto nel collegio di Napoli-Fuorigrotta da Sergio Cos… - lucatelese : Anche la Castellone è in testa a Napoli nel suo collegio. M5S davanti alla destra - antonio32114296 : RT @TELADOIOLANIUS: @gentilivero Ci spieghi perché a Napoli, con 820.000 RDC , il M5S ha ricevuto 860.000 voti. I voti non ricollegabili al… - Mirarch3 : RT @mariamacina: A proposito di Sud… Paolo Macry , docente di Storia contemporanea all'Università di Napoli : Sono rimasto basito di fro… -