M5S, Conte: “Assunzioni per ex? Movimento non è ufficio collocamento” (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il M5S non è mai stato e mai diventerà un ufficio di collocamento. Non è da escludere che potremo avvalerci della collaborazione formale di qualche figura il cui apporto potrebbe rivelarsi utile per il prosieguo della nostra attività”. Lo puntualizza all’Adnkronos il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, circa i rumors di possibili Assunzioni di ex parlamentari nel M5S. Ma la questione è che “non c’è nessuna previsione di assunzione di ex parlamentari” per il solo fatto che il “loro incarico elettivo si sia esaurito con il secondo mandato”. Il M5S intanto si appresta a tornare in Parlamento per la sua terza legislatura. Entro l’inizio della prossima settimana Conte dovrebbe tornare a riunire il Consiglio nazionale grillino per riavviare la macchina. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – “Il M5S non è mai stato e mai diventerà undi. Non è da escludere che potremo avvalerci della collaborazione formale di qualche figura il cui apporto potrebbe rivelarsi utile per il prosieguo della nostra attività”. Lo puntualizza all’Adnkronos il leader del5 stelle Giuseppe, circa i rumors di possibilidi ex parlamentari nel M5S. Ma la questione è che “non c’è nessuna previsione di assunzione di ex parlamentari” per il solo fatto che il “loro incarico elettivo si sia esaurito con il secondo mandato”. Il M5S intanto si appresta a tornare in Parlamento per la sua terza legislatura. Entro l’inizio della prossima settimanadovrebbe tornare a riunire il Consiglio nazionale grillino per riavviare la macchina. ...

