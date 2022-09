L' uragano in Florida | McLaren da oltre 1 milione sommersa dall' acqua

Adnkronos : Uragano Ian in Florida, 17 morti: oltre 2,6 milioni di persone senza elettricità. #notizie - infoitestero : Florida, la terrificante devastazione dopo il passaggio dell'uragano Ian - infoitestero : Florida: la McLaren da 1,2 milioni di euro spazzata via dall'uragano - infoitestero : Uragano Ian, la devastazione in Florida vista dall'alto - infoitestero : Florida, la devastazione causata dall’uragano Ian vista dall’alto -

Distruzioni catastrofiche , oltre 2,6 milioni di abitanti senza luce e almeno 17 morti. È questo il primo bilancio del passaggio dell'Ian in, anche se le persone intrappolate sono tante e il rischio è che la situazione sia ben più drammatica. 'Potrebbe essere l'più letale nella storia della, sentiamo ...L'che ha colpito la, uno dei più devastanti della storia, non ha risparmiato nulla. Nemmeno auto da sogno come è successo per una McLaren P1 gialla da 1.2 milioni di euro. L'auto è stata ...L’uragano che ha colpito la Florida, uno dei più devastanti della storia, non ha risparmiato nulla. Nemmeno auto da sogno come è successo per ...La velocità della tempesta ha raggiunto picchi di 240 chilometri orari distruggendo e spazzando via qualsiasi cosa. E' accaduto in Florida dove l'uragano Ian si è abbattuto con forza inaudita. Come di ...