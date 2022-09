L'ultimatum della Lega a Letizia Moratti (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Aut aut della Lega a Letizia Moratti. Dopo l'uscita di ieri della vice presidente, che ha parlato di promessa di "passaggio del testimone" con il leghista Attilio Fontana, il governatore lombardo reagisce e afferma che se Moratti "intende partecipare a un'altra avventura, non potrà amministrare" al suo fianco. Fontana poi annuncia che incontrerà la sua vice in serata. Moratti "dovrà chiarire, non possiamo continuare ad andare avanti con questa strana situazione - scandisce -. Bisogna che si dia una svolta e che si capisca se vuole essere ancora parte di questa squadra o fare parte di un'altra squadra". Del caso si stanno occupando direttamente Matteo Salvini e Silvio Berlusconi che potrebbero incontrarsi ad Arcore. Per la Lega, indebolita dal ... Leggi su agi (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Aut aut. Dopo l'uscita di ierivice presidente, che ha parlato di promessa di "passaggio del testimone" con il leghista Attilio Fontana, il governatore lombardo reagisce e afferma che se"intende partecipare a un'altra avventura, non potrà amministrare" al suo fianco. Fontana poi annuncia che incontrerà la sua vice in serata."dovrà chiarire, non possiamo continuare ad andare avanti con questa strana situazione - scandisce -. Bisogna che si dia una svolta e che si capisca se vuole essere ancora parte di questa squadra o fare parte di un'altra squadra". Del caso si stanno occupando direttamente Matteo Salvini e Silvio Berlusconi che potrebbero incontrarsi ad Arcore. Per la, indebolita dal ...

