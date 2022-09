L’Ucraina: «Missili russi su un convoglio umanitario a Zaporizhzhia, ci sono 23 morti» – Il video (Di venerdì 30 settembre 2022) L’esercito della russia ha colpito con dei Missili un convoglio umanitario civile in uscita da Zaporizhzhia. Causando almeno 23 morti e 28 feriti. Lo ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Starukh, citato dai media ucraini. Il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov ha aggiunto che le persone lasciano Zaporizhzhia per i territori occupati ogni giorno per consegnare medicine, sostenere i parenti e tornare indietro. Alcuni video pubblicati sui social network mostrano scene di morti e feriti sulla strada. Il convoglio è stato colpito più di una dozzina di volte. Secondo una prima ricostruzione riferita dal vice capo dell’ufficio presidenziale ucraino Kyrylo Tymoshenko ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) L’esercito dellaa ha colpito con deiuncivile in uscita da. Causando almeno 23e 28 feriti. Lo ha riferito su Telegram il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleksandr Starukh, citato dai media ucraini. Il sindaco di Melitopol Ivan Fedorov ha aggiunto che le persone lascianoper i territori occupati ogni giorno per consegnare medicine, sostenere i parenti e tornare indietro. Alcunipubblicati sui social network mostrano scene die feriti sulla strada. Ilè stato colpito più di una dozzina di volte. Secondo una prima ricostruzione riferita dal vice capo dell’ufficio presidenziale ucraino Kyrylo Tymoshenko ...

