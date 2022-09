L’Ucraina ha presentato una richiesta formale per l’ingresso nella Nato (Di venerdì 30 settembre 2022) L’Ucraina ha presentato richiesta formale per entrare nella Nato. Proprio nel giorno in cui Vladimir Putin ha detto al mondo di aver ufficializzato l’annessione alla Russia di quattro regioni ucraine – conseguenza dei referendum farsa svolti in settimana -, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che il suo Paese sta «facendo un passo decisivo per la sicurezza delle nazioni libere». In un video condiviso su Telegram, il leader ucraino si è fatto filmare mentre firmava alcuni documenti, al fianco del primo ministro e del presidente del parlamento ucraino. The moment president Zelenskyy signed the application for Ukraine’s accession to Nato in an accelerated manner pic.twitter.com/kw0kyKeI6e — ???????English (@TpyxaNews) September 30, 2022 Zelensky ha ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 30 settembre 2022)haper entrare. Proprio nel giorno in cui Vladimir Putin ha detto al mondo di aver ufficializzato l’annessione alla Russia di quattro regioni ucraine – conseguenza dei referendum farsa svolti in settimana -, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha detto che il suo Paese sta «facendo un passo decisivo per la sicurezza delle nazioni libere». In un video condiviso su Telegram, il leader ucraino si è fatto filmare mentre firmava alcuni documenti, al fianco del primo ministro e del presidente del parlamento ucraino. The moment president Zelenskyy signed the application for Ukraine’s accession toin an accelerated manner pic.twitter.com/kw0kyKeI6e — ???????English (@TpyxaNews) September 30, 2022 Zelensky ha ...

