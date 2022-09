Love story tra Casillas e Shakira? L’ex portiere allo scoperto sulle voci di gossip (Di venerdì 30 settembre 2022) Iker Casillas è stato uno dei portieri più forti in circolazione, la sua carriera è stata interrotta da un malore durante un allenamento. Nel corso della carriera ha indossato due maglie, l’esperienza più importante è stata quella con la divisa del Real Madrid, è stato uno dei principali protagonisti dei trofei. Le ultime stagioni della carriera sono state al Porto. Il suo nome continua a circolare con insistenza sui giornali di gossip. Tutto è nato dalla rottura con la giornalista Sara Carbonero. In particolar modo è dilagata la voce di una Love story tra Casillas e Shakira, la ex del difensore Piqué. Addirittura si è parlato di “relazione focosa”. Casillas ha deciso di interrompere ogni voce, attraverso una serie di Stories pubblicate sul profilo Instagram. Lo ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 30 settembre 2022) Ikerè stato uno dei portieri più forti in circolazione, la sua carriera è stata interrotta da un malore durante un allenamento. Nel corso della carriera ha indossato due maglie, l’esperienza più importante è stata quella con la divisa del Real Madrid, è stato uno dei principali protagonisti dei trofei. Le ultime stagioni della carriera sono state al Porto. Il suo nome continua a circolare con insistenza sui giornali di. Tutto è nato dalla rottura con la giornalista Sara Carbonero. In particolar modo è dilagata la voce di unatra, la ex del difensore Piqué. Addirittura si è parlato di “relazione focosa”.ha deciso di interrompere ogni voce, attraverso una serie di Stories pubblicate sul profilo Instagram. Lo ...

