L' omicidio dell' insegnante e il fermo del collaboratore scolastico | si indaga sul movente di natura economica

amnestyitalia : #ArabiaSaudita: il principe Mohammed bin Salman è stato nominato primo ministro. È una mossa per usufruire dell'imm… - LaVeritaWeb : Dagli atti dell’inchiesta emerge la confidenza di uno dei cugini fatta a un compagno di carcere: all’omicidio della… - DAmboldi : RT @MelgerTina: All'indomani dell'omicidio di #EnricoMattei commissionato dagli #USA, il @Corriere scriveva 'ritenuto IMPOSSIBILE il sabota… - sil_viar0 : RT @MelgerTina: All'indomani dell'omicidio di #EnricoMattei commissionato dagli #USA, il @Corriere scriveva 'ritenuto IMPOSSIBILE il sabota… - infoitinterno : L’omicidio dell’anziana a Siena: arrestati un inquilino e la nipote -

Viola come Il Mare: la trame e i personaggi'attesa Fiction con Can Yaman e Francesca Chillemi ... In città è appena arrivata la notizia di un terribilee Viola si rivela determinante per ...E' la pista a cui lavorano gli investigatori dopo il fermo pervolontario del collaboratore scolastico'istituto Giuseppe Porcelli , 54 anni. Le indagini hanno escluso tensioni tra i due ...All'ex agente fotografico veniva contestata una «omessa dichiarazione dei redditi», ossia di non aver pagato le tasse su quelle somme Arriva una assoluzione, «perché il fatto non sussiste», per ...Marcello Toscano, il docente di sostegno 64enne trovato senza vita la sera di martedì nel cortile della scuola media "Marino Guarano" di Melito di Napoli, potrebbe essere stato ucciso per motivi di na ...