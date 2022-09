L’ombra lunga del fascismo, Rizzo e Campi raccontano l’Italia dublefàs tra tentazioni di cancel culture e busti del Duce che riemergono – FOTO (Di venerdì 30 settembre 2022) l’Italia dublefàs che dopo cento anni non fa ancora i conti con il fascismo. Sergio Rizzo e Alessandro Campi la toccano piano, realmente, sul piano dello storico-simbolico. Tracce di menti volitivi, di manifesti della razza, di imprese militari dissennate, di Mussolini family e accoliti tutti, giacciono inerti ma simbolicamente vivi tra vie, piazze, scuole, parchi, angoli delle strade italiane. Cui prodest? Si sa. Semmai preme il “che fare?” L’ombra lunga del fascismo (Solferino), a filo di lama del centenario della marcia su Roma, e giusto quelle 48/72 ore dopo la vittoria elettorale di Fratelli D’Italia, è una sorta di cernita ragionata sulla simbologia del Ventennio, e dei due anni saloini, che sembrano palpitare ancora in travertino, granito, o ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022)che dopo cento anni non fa ancora i conti con il. Sergioe Alessandrola toccano piano, realmente, sul piano dello storico-simbolico. Tracce di menti volitivi, di manifesti della razza, di imprese militari dissennate, di Mussolini family e accoliti tutti, giacciono inerti ma simbolicamente vivi tra vie, piazze, scuole, parchi, angoli delle strade italiane. Cui prodest? Si sa. Semmai preme il “che fare?”del(Solferino), a filo di lama del centenario della marcia su Roma, e giusto quelle 48/72 ore dopo la vittoria elettorale di Fratelli D’Italia, è una sorta di cernita ragionata sulla simbologia del Ventennio, e dei due anni saloini, che sembrano palpitare ancora in travertino, granito, o ...

