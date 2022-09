Lombardia, Fontana: se Moratti corre per altri non può restare mia vice (Di venerdì 30 settembre 2022) Fontana ha spiegato che la incontrerà questa sera e 'dovrà chiarire, non possiamo continuare ad andare avanti con questa strana ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 settembre 2022)ha spiegato che la incontrerà questa sera e 'dovrà chiarire, non possiamo continuare ad andare avanti con questa strana ...

