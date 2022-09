L'odio contro la Meloni e l'assordante silenzio delle donne di sinistra (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo l'attacco di Repubblica e della Jebreal, solo una voce femminile a sinistra si è alzata in difesa della Meloni. Per il resto tutto tace... Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo l'attacco di Repubblica e della Jebreal, solo una voce femminile asi è alzata in difesa della. Per il resto tutto tace...

GiovaQuez : De Girolamo: 'Io vedo una campagna di odio contro Meloni, tutti i giorni a dire che è amica di Orban, di Vox...'. M… - NordioDario : @GiorgiaMeloni Le scritte apparse sui muri del liceo Manzoni di Milano contro Giorgia Meloni dimostrano il clima d’… - BrunoTrillini : @patanii1977 @epizzami @rulajebreal Purtroppo chi si espone tanto fino alle massime cariche della repubblica è rovi… - SergioGMartine8 : RT @PasqualDiMatteo: In un mondo normale, #Ronzulli sarebbe in un Tribunale a rispondere dell'odio profuso in televisione contro i #novax e… - damy85twit : RT @Michele02828265: Giusto, la Meloni non può essere accostata a suo padre che non vede da quando era bimba. Ma 'chi è senza peccato scag… -

