Lo straordinario villaggio dove ci si prende cura degli elefanti rimasti orfani

Leggi su viagginews

(Di venerdì 30 settembre 2022) Il Reteti Elephant Sanctuary è un luogo magicole comunità locali, un tempo guerrieri, oggi si prendonodei cuccioli di. Ci sono alcune professioni nel mondo che sembrano delinearsi come da sogno. Certo, non per tutti, ma chi ama gli animali molto probabilmente adorerebbe lavorare nel Reteti Elephant Sanctuary, in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com