Lo scontro sul Rdc rischia di far saltare il governo e l'opposizione: ecco perché (Di venerdì 30 settembre 2022) Lo scontro sul reddito di cittadinanza rischia di far saltare il governo e l'opposizione: ecco perché Reddito cittadinanza ultime notizie – Un vero e proprio banco di prova per Giorgia Meloni il reddito di cittadinanza. È una partita quella sul sussidio 'pentastellato' che rischia di far saltare sul serio il governo (che ancora deve nascere). La sfida ovviamente è tra la vincitrice delle elezioni politiche, la leader di FdI, e la guida del M5s, Giuseppe Conte. Ma non solo: perché le polemiche sul Rdc potrebbero essere "sfruttate" anche da altri politici. Risultato? Potremmo avere una maggioranza e opposizione diverse da come ci aspettiamo.

