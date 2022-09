Lo scandalo dei balletti verdi: la caccia italiana agli omosessuali (Di venerdì 30 settembre 2022) Ci sono episodi che, se osservati con la giusta lente, possono rivelare molto di un popolo e di un Paese. Uno di questi, per quanto concerne l’Italia, è senza dubbio il cosiddetto “scandalo dei balletti verdi”, ossia lo scalpore – e i conseguenti processi – che sconvolse la provincia di Brescia nel 1960 e coinvolse circa duecento persone, compresi anche alcuni personaggi dello spettacolo. Parlare dei balletti verdi è di rilevante importanza, dal momento che esso fu uno degli scandali più grandi degli anni ‘60 legati all’omosessualità. E che, per livore, morbosità e insensatezza, non sembra così distante dagli “scandali” che tuttora animano le pagine dei nostri giornali. Soprattutto in uno scenario politico come quello che si è stagliato dal 26 ... Leggi su robadadonne (Di venerdì 30 settembre 2022) Ci sono episodi che, se osservati con la giusta lente, possono rivelare molto di un popolo e di un Paese. Uno di questi, per quanto concerne l’Italia, è senza dubbio il cosiddetto “dei”, ossia lo scalpore – e i conseguenti processi – che sconvolse la provincia di Brescia nel 1960 e coinvolse circa duecento persone, compresi anche alcuni personaggi dello spettacolo. Parlare deiè di rilevante importanza, dal momento che esso fu uno degli scandali più grandi degli anni ‘60 legati all’tà. E che, per livore, morbosità e insensatezza, non sembra così distante d“scandali” che tuttora animano le pagine dei nostri giornali. Soprattutto in uno scenario politico come quello che si è stato dal 26 ...

