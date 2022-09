LIVE – Napoli-Torino, Spalletti in conferenza stampa (DIRETTA) (Di venerdì 30 settembre 2022) La DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Napoli-Torino, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2022/2023. Al Konami Center di Castelvolturno il tecnico azzurro presenterà i temi della partita contro i torinesi per tenere ancora la testa del campionato. Per sentire le parole dell’allenatore dei partenopei appuntamento alle ore 15 di venerdì 30 settembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME VEDERE LA conferenza IN DIRETTA PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Ladelladi Lucianoalla vigilia di, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2022/2023. Al Konami Center di Castelvolturno il tecnico azzurro presenterà i temi della partita contro i torinesi per tenere ancora la testa del campionato. Per sentire le parole dell’allenatore dei partenopei appuntamento alle ore 15 di venerdì 30 settembre. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME VEDERE LAINPER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH SportFace.

NapoliAddict : Napoli, sfrutta la “zona Mazzarri”: il Torino ha un punto debole #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Napoli C… - allgoalsnapoli : Nuovo appuntamento con l’informazione sportiva di Marte Sport Live. Vi proponiamo la puntata odierna, andata in ond… - ZonaBianconeri : RT @TMW_radio: #Maracanà ??? @GaetanoImparato: «Mi aspetto delle sorprese. Quella del #Napoli col Torino non è semplice. Vedremo poi #Inte… - TMW_radio : #Maracanà ??? @GaetanoImparato: «Mi aspetto delle sorprese. Quella del #Napoli col Torino non è semplice. Vedremo… - CalcioNapoli24 : -