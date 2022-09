LIVE – Musetti-Struff 7-63 0-0 | quarti di finale Atp Sofia 2022 | RISULTATO in DIRETTA

LIVE – Musetti-Struff 7-6(3) 0-0, quarti di finale Atp Sofia 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 30 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Musetti-Struff, incontro valevole per i quarti di finale del torneo Atp 250 di Sofia 2022 (cemento indoor). Il carrarino affronta per la prima volta il qualificato tedesco. Quest’ultimo, dopo essere passato agilmente attraverso il tabellone cadetto, ha eliminato in tre set il serbo Lajovic prima di dominare agli ottavi contro un altro qualificato, il francese Humbert. Nel ranking al momento è ampiamente fuori dai primi cento giocatori al mondo. In Bulgaria, però, si sta ritrovando, complice anche una superficie che esalta al massimo le sue caratteristiche di gioco. Lorenzo partirà leggermente sfavorito secondo i bookmakers. All’esordio, nonostante il suo buon momento di forma, ha faticato parecchio contro la modesta ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per ididel torneo Atp 250 di(cemento indoor). Il carrarino affronta per la prima volta il qualificato tedesco. Quest’ultimo, dopo essere passato agilmente attraverso il tabellone cadetto, ha eliminato in tre set il serbo Lajovic prima di dominare agli ottavi contro un altro qualificato, il francese Humbert. Nel ranking al momento è ampiamente fuori dai primi cento giocatori al mondo. In Bulgaria, però, si sta ritrovando, complice anche una superficie che esalta al massimo le sue caratteristiche di gioco. Lorenzo partirà leggermente sfavorito secondo i bookmakers. All’esordio, nonostante il suo buon momento di forma, ha faticato parecchio contro la modesta ...

