LIVE MotoGP, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: via alla FP2! Nuovo duello Bagnaia-Quartararo, Marc Marquez mina vagante (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.14 Zarco si conferma davanti in 1:31.466 a precedere di 0.194 Bezzecchi e di 0.275 Marquez. Bagnaia ora è sesto a 0.498. 10.12 Pioggia di caschi rossi, visto e considerato che domani potrebbe piovere, quindi i piloti cercano subito il tempo. Zarco precede tutti in 1:31.466 davanti a Marc Marquez (+0.275) e a Rins (+0.527). Quartararo 7° a 0.826 e Bagnaia 15° a 1.336, mentre Bastianini è ottavo a 0.831. 10.10 Marc Marquez subito davanti a tutti in 1:32.681 a precedere di 0.136 Martin e di 0.253 Marini. Quartararo nono a 0.641, giro lento per Bagnaia 12°. 10.08 Praticamente tutti con la soluzione media all’anteriore e morbida al ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.14 Zarco si conferma davanti in 1:31.466 a precedere di 0.194 Bezzecchi e di 0.275ora è sesto a 0.498. 10.12 Pioggia di caschi rossi, visto e considerato che domani potrebbe piovere, quindi i piloti cercano subito il tempo. Zarco precede tutti in 1:31.466 davanti a(+0.275) e a Rins (+0.527).7° a 0.826 e15° a 1.336, mentre Bastianini è ottavo a 0.831. 10.10subito davanti a tutti in 1:32.681 a precedere di 0.136 Martin e di 0.253 Marini.nono a 0.641, giro lento per12°. 10.08 Praticamente tutti con la soluzione media all’anteriore e morbida al ...

