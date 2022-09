LIVE MotoGP, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: Marc Marquez svetta nella FP1 su Quartararo, 6° Bagnaia. Alle 10.05 la FP2 (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.45 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi Alle ore 10.05 italiane per la FP2. Grazie e buon proseguimento di mattinata! 6.43 Solita sessione “in ufficio” per le Ducati, con Miller 3°, Marini 4°, Bagnaia 6°, Bastianini 9° e Martin 10°. La moto di Borgo Panigale sembra pronta ad una nuova gara da protagonista. 6.41 Molto bene Quartararo, solido e sempre veloce, a 32 millesimi. Risponde presente anche Morbidelli, sempre ai piani alti e 8° finale. Male le Aprilia, con Aleix Espargarò 16° a 564 millesimi davanti a Vinales. In caso di pioggia il rischio Q1 sarà elevato… 6.39 Si chiude qui dunque una FP1 quanto mai interessante. Equilibrio totale con i primi 19 racchiusi in 8 decimi ed i primi 10 in 319 millesimi. ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.45 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarviore 10.05 italiane per la FP2. Grazie e buon proseguimento di mattinata! 6.43 Solita sessione “in ufficio” per le Ducati, con Miller 3°, Marini 4°,6°, Bastianini 9° e Martin 10°. La moto di Borgo Panigale sembra pronta ad una nuova gara da protagonista. 6.41 Molto bene, solido e sempre veloce, a 32 millesimi. Risponde presente anche Morbidelli, sempre ai piani alti e 8° finale. Male le Aprilia, con Aleix Espargarò 16° a 564 millesimi davanti a Vinales. In caso di pioggia il rischio Q1 sarà elevato… 6.39 Si chiude qui dunque una FP1 quanto mai interessante. Equilibrio totale con i primi 19 racchiusi in 8 decimi ed i primi 10 in 319 millesimi. ...

