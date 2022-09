LIVE MotoGP, GP Thailandia 2022 in DIRETTA: Bagnaia comanda su Zarco e Miller, Quartararo 8° (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.14 In pista Brad Binder che fa segnare il record nel T1, quindi arriva con 229 millesimi di distacco al T2, 343 al T3 e chiude al 17° posto a 719 millesimi 6.13 Il sole inizia a fare capolino tra le nuvole e la temperature continua a crescere. 29° l’atmosfera, asfalto ancora fresco a 31° 6.12 Primo momento tranquillo della sessione. Piloti che tornano ai box per il primo briefing con gli ingegneri e cambio gomme. 6.11 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 63 F. Bagnaia 1:31.527 2 5 J. Zarco +0.015 3 43 J. Miller +0.066 4 42 A. RINS +0.144 5 21 F. MORBIDELLI +0.215 6 89 J. MARTIN +0.218 7 35 C. CRUTCHLOW +0.307 8 20 F. Quartararo +0.307 9 93 M. ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.14 In pista Brad Binder che fa segnare il record nel T1, quindi arriva con 229 millesimi di distacco al T2, 343 al T3 e chiude al 17° posto a 719 millesimi 6.13 Il sole inizia a fare capolino tra le nuvole e la temperature continua a crescere. 29° l’atmosfera, asfalto ancora fresco a 31° 6.12 Primo momento tranquillo della sessione. Piloti che tornano ai box per il primo briefing con gli ingegneri e cambio gomme. 6.11 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 63 F.1:31.527 2 5 J.+0.015 3 43 J.+0.066 4 42 A. RINS +0.144 5 21 F. MORBIDELLI +0.215 6 89 J. MARTIN +0.218 7 35 C. CRUTCHLOW +0.307 8 20 F.+0.307 9 93 M. ...

