LIVE F1, GP Singapore 2022 in DIRETTA: alle 12.00 la FP1, Ferrari all’attacco a Marina Bay (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.45 Ferrari e Mercedes proveranno a ritardare la festa Red Bull e soprattutto ad interrompere una striscia aperta di cinque successi consecutivi da parte dell’olandese, che sta cominciano a mettere nel mirino dei primati storici per la F1. 11.43 Riflettori puntati questo weekend su Max Verstappen, che ha a disposizione il primo match point dell’anno per chiudere i conti con cinque gare d’anticipo e ottenere aritmeticamente il secondo titolo della carriera. 11.40 Sul fronte dei podi, la classifica è dominata da Sebastian Vettel, che nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 8 volte! Ai suoi cinque successi (2011, 2012, 2013, 2015, 2019), il tedesco associa due piazze d’onore (2010, 2014) e il terzo posto del 2018. 11.38 Complessivamente, sono quattro i ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.45e Mercedes proveranno a ritardare la festa Red Bull e soprattutto ad interrompere una striscia aperta di cinque successi consecutivi da parte dell’olandese, che sta cominciano a mettere nel mirino dei primati storici per la F1. 11.43 Riflettori puntati questo weekend su Max Verstappen, che ha a disposizione il primo match point dell’anno per chiudere i conti con cinque gare d’anticipo e ottenere aritmeticamente il secondo titolo della carriera. 11.40 Sul fronte dei podi, la classifica è dominata da Sebastian Vettel, che nel corso della sua carriera è stato capace di classificarsi nella top-three per 8 volte! Ai suoi cinque successi (2011, 2012, 2013, 2015, 2019), il tedesco associa due piazze d’onore (2010, 2014) e il terzo posto del 2018. 11.38 Complessivamente, sono quattro i ...

