LIVE – Empoli-Milan, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA) (Di venerdì 30 settembre 2022) La DIRETTA LIVE della conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Empoli-Milan, match valido per l'ottava giornata della Serie A 2022/2023. I rossoneri tornano in campo dopo la sconfitta subita in casa contro il Napoli. Il tecnico risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle ore 14. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. COME SEGUIRE LA conferenza IN TV E STREAMING PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5 14:03 – "Giroud è un campione in tutto. Per me non è una sorpresa. Sta bene, ha entusiasmo e volontà. Deve continuare così, ma non ci sorprende perché lo conosciamo bene". 14:01 – "Come sta la squadra lo vedremo domani. Le soste sono molto particolari, tanti sono andati con ...

