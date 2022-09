"Lezioni non ne accetto": Dalla Chiesa 'sbrana' la Ue, lo sfogo da Del Debbio (Di venerdì 30 settembre 2022) A valanga, Rita Dalla Chiesa, neoeletta con Forza Italia alla Camera dei Deputati. A valanga ospite in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, la puntata è quella trasmessa su Rete 4 nella serata di giovedì 29 settembre. Al centro del dibattito il caro-bollette. E non solo: si parla anche delle ingerenze di Bruxelles, dei commenti altezzosi o peggio minacciosi piovuti da più parti dopo la vittoria del centrodestra a trazione-FdI alle eLezioni. Ingerenze che Rita Dalla Chiesa respinge al mittente con toni netti, duri, decisi: "Non va bene, io credo che nessuno in Italia debba accettare Lezioni dall'estero. Anche se rimaniamo fortemente europeisti. Noi badiamo ai fatti nostri, loro badino ai fatti loro", afferma raccogliendo l'applauso convinto ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) A valanga, Rita, neoeletta con Forza Italia alla Camera dei Deputati. A valanga ospite in collegamento con Paolo Dela Dritto e Rovescio, la puntata è quella trasmessa su Rete 4 nella serata di giovedì 29 settembre. Al centro del dibattito il caro-bollette. E non solo: si parla anche delle ingerenze di Bruxelles, dei commenti altezzosi o peggio minacciosi piovuti da più parti dopo la vittoria del centrodestra a trazione-FdI alle e. Ingerenze che Ritarespinge al mittente con toni netti, duri, decisi: "Non va bene, io credo che nessuno in Italia debba accettaredall'estero. Anche se rimaniamo fortemente europeisti. Noi badiamo ai fatti nostri, loro badino ai fatti loro", afferma raccogliendo l'applauso convinto ...

