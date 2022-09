radiocalabriafm : Levante - Lo stretto necessario (con Carmen Consoli) - PunkLullaby : Ma che scempio si è fatta Levante in testa....e anche in faccia con quelle sopracciglia decolorate ?? - stvylesart : Ma quant'è figa Levante con i capelli coloratiii - leggoit : #Levante, con il nuovo look è irriconoscibile: «Nonna Rosalia si inca**a da pazzi» - leggoit : #Levante, con il nuovo look è irriconoscibile: «Nonna Rosalia si inca**a da pazzi» -

Cambiamento radicale per. La cantante ha sconvolto i fan pubblicando sui social uno scatto in cui mostra il nuovo ... adesso l'artista ha optato per un colore insolito , in lineauna delle ......intenzione di fermarsile acquisizioni , perché i rivali sono ancora forti. E mentre in Giappone le nuove console di casa Microsoft guadagnano inaspettatamente terreno , pare che il Sol...Cambiamento radicale per Levante. La cantante ha sconvolto i fan pubblicando sui social uno scatto in cui mostra il nuovo look, quasi irriconoscibile. La 35enne, diventata da pochi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie policy. Il rifiuto d ...