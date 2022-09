Letta agli iscritti Pd: «Abbiamo perso, ma siamo vivi: ridiscutiamo anche nome e simbolo. Congresso? Non sia casting» (Di venerdì 30 settembre 2022) Ha giurato che non si ricandiderà per continuare a guidare il Partito democratico. Un punto di estrema chiarezza, dopo la débâcle alle elezioni politiche. Oggi, Enrico Letta fa un altro slancio di rigore per rimuovere ogni ambiguità sul percorso di rifondazione che attende i Dem. Un Congresso costituente che «può iniziare rapidamente», suddiviso in quattro fasi distinte, che seguirà le regole già previste da statuto e che solo in ultima istanza porterà alla scelta del nuovo segretario, tra una rosa di due nomi proposta agli elettori. Ma prima di tutto ciò, «carissime e carissimi», ci sono alcuni «nodi» da risolvere. L’attuale numero uno del Nazareno, in una lettera rivolta alla base Democratica, annuncia che persino il nome e il simbolo del partito dovranno essere messi in discussione. Ecco il testo ... Leggi su open.online (Di venerdì 30 settembre 2022) Ha giurato che non si ricandiderà per continuare a guidare il Partito democratico. Un punto di estrema chiarezza, dopo la débâcle alle elezioni politiche. Oggi, Enricofa un altro slancio di rigore per rimuovere ogni ambiguità sul percorso di rifondazione che attende i Dem. Uncostituente che «può iniziare rapidamente», suddiviso in quattro fasi distinte, che seguirà le regole già previste da statuto e che solo in ultima istanza porterà alla scelta del nuovo segretario, tra una rosa di due nomi propostaelettori. Ma prima di tutto ciò, «carissime e carissimi», ci sono alcuni «nodi» da risolvere. L’attuale numero uno del Nazareno, in una lettera rivolta alla base Democratica, annuncia che persino ile ildel partito dovranno essere messi in discussione. Ecco il testo ...

Mov5Stelle : Letta sfugge alle sue responsabilità. Ha inserito una norma sull'inceneritore consapevole che nel Conte II avevamo… - LegaSalvini : #Salvini: 'Letta stava bene a Parigi. In questa campagna non ne ha azzeccata una. Tra droga libera, ius soli e redd… - C_Randieri : Agenzia_Ansa ''Abbiamo bisogno di un vero Congresso Costituente del nuovo Pd'. Lo scrive il segretario Enrico Letta… - fisco24_info : Pd, Letta delinea congresso: dal nome al simbolo, tutto in discussione: (Adnkronos) - Segretario scrive agli iscrit… - zazoomblog : Nel Pd ora è tutto in discussione anche nome e simbolo: la lettera di Letta agli iscritti - #tutto #discussione… -