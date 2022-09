L’Espressionismo sognante e poetico di Loredana Giannuzzi | descrivendo un sereno e idilliaco mondo da favola

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 30 settembre 2022) Soffermarsi su tutto ciò che è parallelo alla realtà osservata, a quelle sensazioni ed emozioni che restano latenti nell’individuo, troppo impegnato nella quotidianità e nelle problematiche oggettive appartenenti al complesso vivere attuale, costituisce la linea espressiva di tutti quegli artisti che sentono il bisogno di trovare un mezzo per evadere, cercando un luogo migliore dove lasciarsi andare alla narrazione delle sensazioni ed emozioni più spontanee, più pure, più legate a unfiabesco eche non a quello contingente tendente spesso a togliere all’individuo la poesia del vivere e l’attitudine a credere di potersi elevare verso qualcosa di migliore. La protagonista di oggi lega la sua produzione pittorica a un’immediatezza espressiva che conquista l’osservatore trasportandolo in unpiù semplice. Il ritorno ...