Lega Serie A, l'ad De Siervo: 'Il premio di Kim dimostra il lavoro del Napoli. Giroud e Immobile con lui...' (Di venerdì 30 settembre 2022) Mese di settembre da ricordare per Min-Jae Kim. Il difensore del Napoli è stato nominato Player Of The Month e la consegna del premio... Leggi su calciomercato (Di venerdì 30 settembre 2022) Mese di settembre da ricordare per Min-Jae Kim. Il difensore delè stato nominato Player Of The Month e la consegna del...

RobertaFazio7 : RT @Lega_B: La Lega Serie B e i 20 Club associati lanciano la campagna #ForzaMarche, per sostenere le popolazioni dei territori colpite dal… - LALAZIOMIA : Lega Serie A, l'ad De Siervo: 'Il premio di Kim dimostra il lavoro del Napoli. Giroud e Immobile con lui...' - karda70 : RT @Lega_B: La Lega Serie B e i 20 Club associati lanciano la campagna #ForzaMarche, per sostenere le popolazioni dei territori colpite dal… - BasketCity_net : - G_Cobianchi : ?? Ma l’idea di creare una rappresentativa dei migliori giocatori della Serie A non è un’idea poi cosi innovativa: r… -