Lega, Maroni 'candida' Zaia: lui (per ora) si sfila. Salvini prova a resistere (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Capitano riunisce gli eletti e rassicura: 'Governeremo cinque anni con FdI'. Smentita la forzatura dell'appoggio esterno. Ma le acque sono ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Capitano riunisce gli eletti e rassicura: 'Governeremo cinque anni con FdI'. Smentita la forzatura dell'appoggio esterno. Ma le acque sono ...

SkyTG24 : Dopo il crollo della Lega alle urne, arriva l'affondo di Roberto #Maroni nei confronti di Matteo #Salvini: 'È ora d… - pietroraffa : == Maroni su Salvini:'È l'ora di un nuovo leader'. Nella Lega si inizia a manifestare palesemente il dissenso #ElezioniPolitiche2022 - Dorian221190 : RT @ultimora_pol: Roberto #Maroni: 'Come nuovo segretario della #Lega propongo Luca #Zaia' @ultimora_pol - politicacronaca : Roberto Maroni candida Zaia come segretario nazionale. Calderoli “solo Salvini al Viminale” #lega - Jack7316 : RT @ultimora_pol: Roberto #Maroni: 'Come nuovo segretario della #Lega propongo Luca #Zaia' @ultimora_pol -