Le tre età dell’Eroica

(Di venerdì 30 settembre 2022) Passano gli anni, ma ci si ritrova sempre a Gaiole in Chianti il primo fine settimana d’ottobre, all’Eroica – la corsa non competitiva per biciclette storiche (precedenti al 1987), che si corre l’1 e il 2 ottobre. Ci si ritrova lì perché, in fondo, c’è altro di meglio da fare il primo fine settimana d’ottobre, almeno per chi prova piacere nel pedalare per pedalare, senza nessun assillo da competizione, da classifica, senza nessuna smania di arrivare nel minor tempo possibile. Ci pensino i professionisti a correre per vincere, è il loro mestiere. La velocità è cosa mica davvero importante, non necessaria almeno, quando ci si muove in bicicletta. Se L’Eroica c’è ancora dopo ventisei anni e venticinque edizioni – il Covid ha fatto saltare la normale progressione temporale anni – e muove ancora migliaia di ruote tra gli sterrati del Chianti, se ogni anno attira più gente del precedente, ...