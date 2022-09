Le Borse europee frenano la caduta dopo il giovedì nero, Milano guida i rialzi (Di venerdì 30 settembre 2022) Milano risale dai minimi dal novembre 2020 e si piazza in testa ai listini del Vecchio continente. Rimbalzano le banche. Occhi puntati sul dato Usa sull'inflazione di agosto Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 30 settembre 2022)risale dai minimi dal novembre 2020 e si piazza in testa ai listini del Vecchio continente. Rimbalzano le banche. Occhi puntati sul dato Usa sull'inflazione di agosto

Agenzia_Ansa : Le Borse europee peggiorano mentre aumentano le preoccupazioni per una recessione economica globale, con l'intensif… - BJLiguria : Borse europee, avvio in rialzo - InvestingItalia : Borse europee in rialzo nel giorno del giudizio di Moody's sull'Italia - - luc4m4rtin : RT @sole24ore: ?? Le #Borse europee tentano il recupero, dopo i forti cali della vigilia, provocati da una serie di notizie negative come la… - cldferrilab : RT @sole24ore: ?? Le #Borse europee tentano il recupero, dopo i forti cali della vigilia, provocati da una serie di notizie negative come la… -