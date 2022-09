L’AVVERSARIO – Dopo la sosta il Napoli sfida il Torino (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo la sosta in campionato il Napoli si prepara a tornare in campo in occasione della sfida contro il Torino. l Napoli di Luciano Spalletti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 30 settembre 2022)lain campionato ilsi prepara a tornare in campo in occasione dellacontro il. ldi Luciano Spalletti … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

gippu1 : Stasera Roger #Federer giocherà la sua ultima partita da professionista: ha scelto di giocarla in doppio insieme a… - giarctic : @MarcelloLhippy @mentecritica Quindi nell'ordine: Putin sa di andare in contro ad un fallimento, ma decide di falli… - tuttomonza : Novellino: 'Palladino è bravo, gli auguro il meglio ma dopo la Samp' - PierpaoloRubeo : Dopo che la #Meloni ha asfaltato la #Lega è evidente che il nuovo governo avrà l’avversario più pericoloso al suo interno e non fuori… - SignorShark : @incognivalse @AnfetaMilan No, con il Napoli li abbiamo messi sotto dal minuto 1 al minuto 90, un gol su rigore e u… -