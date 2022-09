Lavoro, Salvini: reintrodurre voucher, meglio che disoccupazione (Di venerdì 30 settembre 2022) "Io so la difficoltà di trovare manodopera, ancora in questi giorni, mentre si è eliminato per esempio il Lavoro a tempo. Io penso che siano molto meglio il voucher e il Lavoro a tempo rispetto alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 settembre 2022) "Io so la difficoltà di trovare manodopera, ancora in questi giorni, mentre si è eliminato per esempio ila tempo. Io penso che siano moltoile ila tempo rispetto alla ...

elio_vito : Comunque, Salvini al Lavoro non ce lo vedo proprio...?? - CarloCalenda : Non possiamo farci sorprendere da questo tsunami mentre parliamo di Presidenzialismo, congressi di partito, posti d… - ivanscalfarotto : Pare che Salvini abbia detto che il Ministro dell’Interno è un lavoro che lui “sa fare”. Non si sa bene quando abbi… - MeScapin : RT @ivanscalfarotto: Pare che Salvini abbia detto che il Ministro dell’Interno è un lavoro che lui “sa fare”. Non si sa bene quando abbia i… - GermanaGea : RT @ivanscalfarotto: Pare che Salvini abbia detto che il Ministro dell’Interno è un lavoro che lui “sa fare”. Non si sa bene quando abbia i… -