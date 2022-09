Lavinia, chi è la nuova tronista di Uomini e Donne: età, lavoro, Instagram (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo la pausa estiva ecco che torna puntuale, a partire dalle 14.45, l’appuntamento con Uomini e Donne. Il noto dating show di Maria De Filippi è pronto ad intrattenere i telespettatori con romantiche ed avvincenti storie! Tra volti noti e inediti colpi di scena, è venuto adesso il momento di svelare quali saranno le nuove troniste. Al centro dello studio c’è Lavina, conosciamola meglio! La biografia della nuova tronista di Uomini e Donne Lavinia ha 26 anni, è di Roma e studia Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e le mancano sei esami alle laurea (due di questi sono fra una settimana, ndr). Il suo nome è stato annunciato assieme a quello di Federica Aversano che però ha già fatto parte del programma. Leggi anche: Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta diventano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 settembre 2022) Dopo la pausa estiva ecco che torna puntuale, a partire dalle 14.45, l’appuntamento con. Il noto dating show di Maria De Filippi è pronto ad intrattenere i telespettatori con romantiche ed avvincenti storie! Tra volti noti e inediti colpi di scena, è venuto adesso il momento di svelare quali saranno le nuove troniste. Al centro dello studio c’è Lavina, conosciamola meglio! La biografia delladiha 26 anni, è di Roma e studia Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e le mancano sei esami alle laurea (due di questi sono fra una settimana, ndr). Il suo nome è stato annunciato assieme a quello di Federica Aversano che però ha già fatto parte del programma. Leggi anche: Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta diventano ...

TuttoSuRoma : Lavinia Mennuni, chi è la candidata che ha sconfitto Bonino e Calenda a #Roma centro - angheran70 : La vittoria della Mennuni contro la Bonino comincia a fare notizia. Il Corriere quindi la declassa ad 'outsider' ??… - appeso555 : Non so chi sta messo meglio tra Martina che smette di seguirci a turco, Asia che si ostina a scrivere ff jeru o Lav… - romatoday : Lavinia Mennuni, chi è la candidata che ha sconfitto Bonino e Calenda a Roma centro - raphaelangellll : Lavinia Mennuni, chi è l'outsider che ha sconfitto Bonino e Calenda a Roma centro: «Ho vinto girando casa per casa»… -