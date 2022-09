L'analisi del voto vista dai social (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Concluse le operazioni di voto per le elezioni politiche 2022, i risultati sono chiarissimi e il prossimo 13 ottobre assisteremo all'insediamento ufficiale del nuovo Parlamento, più snello dopo il taglio dei parlamentari (400 deputati e 200 senatori) e all'avvio della diciannovesima legislatura. La campagna elettorale si è dispiegata anche sui social media, una parte consistente della discussione pubblica delle audience si è sviluppata sulle piattaforme digitali. Che campagna elettorale è stata, quella vista online? Quali sono le caratteristiche delle persone che hanno interagito e pubblicato contenuti, riferiti alla politica, nel mese che ha preceduto il voto? Con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6 abbiamo monitorato le conversazioni e formulato un cruscotto per le comparazioni ... Leggi su agi (Di venerdì 30 settembre 2022) AGI - Concluse le operazioni diper le elezioni politiche 2022, i risultati sono chiarissimi e il prossimo 13 ottobre assisteremo all'insediamento ufficiale del nuovo Parlamento, più snello dopo il taglio dei parlamentari (400 deputati e 200 senatori) e all'avvio della diciannovesima legislatura. La campagna elettorale si è dispiegata anche suimedia, una parte consistente della discussione pubblica delle audience si è sviluppata sulle piattaforme digitali. Che campagna elettorale è stata, quellaonline? Quali sono le caratteristiche delle persone che hanno interagito e pubblicato contenuti, riferiti alla politica, nel mese che ha preceduto il? Con gli algoritmi di intelligenza artificiale di Kpi6 abbiamo monitorato le conversazioni e formulato un cruscotto per le comparazioni ...

