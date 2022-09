La Virtus Bologna rimonta Sassari e vince la Supercoppa Italiana

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 30 settembre 2022) Va allail primo trofeo stagionale di basket 2022/2023. Al Palaleonessa di Brescia, i felsinei battono inportando a casa per il secondo anno consecutivo il trofeo, terzo della loro storia. LALA: COSA È ACCADUTO NELLA FINALE CON? I vice campioni d’Italia concedono il bis in questa manifestazione ma non si è trattato di un successo scontato, visto che hanno piegatonei minuti finali. Dopo un inizio equilibrato, sono i sardi a scappare chiudendo il primo tempo in vantaggio di otto punti. Al rientro in campo, avviene la pronta reazione dellache trasforma il match in un punto a punto. La ...